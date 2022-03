Goor herdenkt morgen bombardement in 1945 met Oekraïne in het achterhoofd: ‘Mensen daar maken nu mee wat wij herdenken’

GOOR - Vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht konden die dag hun doelen in Duitsland niet bereiken. Op de terugweg was Goor een alternatief doel, vanwege de opslag van Duitse munitie en voorraden. Op 24 maart 1945, ’s ochtends om 9.49 uur, vielen de bommen op het centrum van Goor.

De gevolgen waren desastreus. Er vielen 85 doden. Velen raakten gewond. De impact was enorm. Iedereen had wel een bekende of familielid verloren. Extra zuur: slechts twee weken later zou Goor worden bevrijd.

Herdenking

Donderdag 24 maart is het precies 77 jaar geleden dat Goor werd gebombardeerd. Dat wordt herdacht met een korte bijeenkomst, om 9.30 uur bij het monument De Bomscherf op het Sterplein in Goor. Om 9.49 uur, het exacte tijdstip van het bombardement, wordt twee minuten stilte in acht genomen. Ook worden bloemen gelegd en doen twee sprekers een woordje. Zo reconstrueert Ab Zorge, auteur van De Vlag uit de Fles, de gebeurtenissen op de fatale zaterdagochtend in 1945. Ook spreekt wethouder Wim Meulenkamp.

Oekraïne

Ook wordt stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne, waar de inwoners daar meemaken wat Goor donderdag herdenkt. „We spreken de wens uit in vrede en vrijheid te mogen blijven leven en gunnen dat alle mensen in de wereld, speciaal nu in Oekraïne”, aldus het herdenkingscomité.

Halfstok

Inwoners van Goor worden opgeroepen donderdag de vlag halfstok te hangen.