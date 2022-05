Goor is een vredesbank van mozaïek rijker: ‘om met elkaar in gesprek te gaan’

ons dna De feesttent als pop-upkapel: niets in Twente kan er tegen op

Ze staan er weer en hoe mooi is dat? Onlosmakelijk zijn ze verbonden met het Twentse hartland. Wat er ook allemaal kenmerkend is voor wat er aan piketpaaltjes staat in deze geschakeerde streek hier, of het nou de zouthuisjes zijn, het coulisselandschap, de paasvuren, de ballen van Bert in Hengelo, niets kan op tegen de feesttent. Niets.

16 april