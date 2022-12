Goors Mannenkoor zingt op eerste kerstdag voor humanitaire hulp aan Oekraïne

Nieuwe kade Deldense haven in gebruik genomen

DELDEN - De nieuwe kade in de haven van Delden is na maanden van werk in gebruik genomen. De kade is verplaatst en verlengd waardoor schepen elkaar nu veiliger kunnen passeren en meer kunnen laden en lossen. Hoofdgebruiker ForFarmers heeft de eerste grondstoffen inmiddels via de nieuwe kade ontvangen.

7 december