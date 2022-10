Goorse autoproducent Automotive Europe failliet door coronacrisis, doorstart onder andere naam

RSC en WVV’34 delen de punten: WVV raakt koppositie kwijt

ROSSUM - WVV’34 is er niet in geslaagd om de koppositie in de derde klasse A te behouden. De wedstrijd tegen RSC eindigde in een gelijkspel. Het zorgde voor teleurstelling bij de bezoekers en tevredenheid bij de thuisploeg.

17 oktober