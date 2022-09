Gorenaar aangehouden voor heling na diefstal uit Deldense kleedkamers

‘Coronahon­den’ niet gewend om alleen te zijn, Marbeth uit Ambt Delden biedt hulp

AMBT DELDEN - Honden die aangeschaft zijn in coronatijd, kunnen maar moeilijk alleen zijn. Ze zijn gewend dat er altijd iemand thuis is. Nu iedereen weer aan het werk is, verandert hun gedrag. Marbeth Spoolder van Hondenschool Zeldam in Ambt Delden helpt de baasjes en hun dieren. „Ze gaan blaffen of, nog erger, de boel afbreken.”

23 augustus