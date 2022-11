Goud uit oude laptops en grasverpakkingen: sieraden van Lisa (29) uit Diepenheim zijn op en top duurzaam

De sieraden zijn eerlijk geproduceerd, met enkel gerecycled edelmetaal en zelfs het verpakkingsmateriaal is groen. En het gaat verder dan dat, de tape die gebruikt wordt voor het dichtmaken van de doos is gemaakt van rerecycled papier en de lijm op deze tape is gemaakt van gom die geactiveerd wordt met water. Er zit een kaartje bij, de tekst is gedrukt met soja-inkt. „Mijn visitekaartjes zijn gemaakt van landbouwafval en ik gebruik vloeipapier zonder bleek. Het logo is in het sieradendoosje gestanst, zodat we geen inkt hoeven te gebruiken. En de inleg is gemaakt van eco-foam”, somt Lisa Bouwmeester op.