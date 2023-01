Gratis minisupermarkt blijft in elk geval maand langer rijden in Goor, Markelo en Delden

Schade in bankroet Twents kozijnenbe­drijf loopt op tot 2 miljoen euro

ENSCHEDE - De schade in het faillissement van kunststof kozijnenleverancier Energiebespaarkozijn (EBK) in Enschede is opgelopen tot 2 miljoen euro. Bij de curator hebben zich de afgelopen periode nog eens veertien gedupeerden gemeld. Dat blijkt het tweede openbare faillissementsverslag.

21:00