Gratis minisupermarkt blijft in ieder geval maand langer rijden in Goor, Markelo en Delden

Twentse jongeren vallen na hun studie in een zwart gat: ‘Het voelt als het moment van de waarheid, en je hebt geen idee wat je moet doen’

NIJVERDAL/RIJSSEN/WIERDEN - Na jaren met je neus in de boeken is het moment eindelijk daar: je ontvangt je diploma en je bent klaar om de wijde wereld in te gaan. Maar dat geldt niet voor alle jongeren. Bij hen overheersen de twijfels en onwetendheid. Elsa (21) uit Rijssen en Daan (21) uit Nijverdal hebben last van de zogenoemde ‘post-university blues’.

31 december