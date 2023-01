Hans (69) uit Markelo werd opgelicht, maar toen was daar de hulp uit het dorp

met videoMARKELO - Hij is nog kwaad, een beetje beschaamd en ook wantrouwender dan ooit. Hans Storm (69) trapte afgelopen vrijdag in het verhaaltje van bankpasfraudeurs, terwijl hij altijd dacht dat hij daarvoor te slim was. De Markeloër ging zelf achter de oplichters aan, en kreeg daarbij hulp van het halve dorp. „Als me dit in een grote stad was overkomen, hadden ze gezegd: red je ermee.”