‘Harde’ André Manuel gaat vol tegen de brave tijdgeest in en maakt kans op prestigieuze Poelifinario

Twee gewonden na ongeluk bij Lochem, weg naar Markelo tijdelijk dicht

LOCHEM - Twee personen zijn woensdagochtend gewond geraakt na een ongeluk op de Goorseweg-N346 bij Lochem. Twee auto's kwamen iets na 07.30 uur met elkaar in botsing, de schade is groot. De weg tussen Lochem en Markelo is als gevolg tijdelijk dicht.

29 juni