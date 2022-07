‘Helden van Delden’ trekken met handbikes en rolstoelen door glooiend Twente tijdens vierdaagse

Twente Boven | Met videoWie deze week grote groepen handbikers of rolstoelers door Twente ziet rijden, moet niet raar opkijken. Zij doen mee aan de 32ste editie van de Twentse Rolstoel4Daagse. Die is in volle gang.

Daar gaan ze. Over de slingerende wegen tussen de Twentse weilanden en maisvelden. Zo’n tachtig rolstoelers en handbikers trekken door het glooiende landschap. Heuveltje op, heuveltje af. Door tunnels, over bruggen en langs beken. Hun handen moeten flink aan de bak tijdens de vierdaagse. Wie denkt dit op z’n boerenfluitjes te doen, komt bedrogen uit.

Ze hebben er even op moeten wachten. Door extreem weer en de coronapandemie ging de vierdaagse de afgelopen jaren niet door, of werd het programma aangepast. Maar dit jaar mag alles weer zoals vanouds. Eindelijk. Vertrek vanuit Delden. Aankomst in Delden. Vier dagen door Twente met rolstoel of handbike. Vier dagen ploeteren. Want dat is het.

Alternatief

De vierdaagse werd geboren in de jaren 80. Rolstoelgebruikers mochten niet deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Het alternatief was snel geboren. In het begin waren er nog maar weinig deelnemers, maar door de jaren heen groeide de omvang van het evenement. Landelijke faam kwam er in de jaren 90 en die faam is nooit meer weggegaan. Sterker nog: er doen nu zelfs mensen uit het buitenland aan het evenement mee.

En die deelnemers zien op deze manier het prachtige Twente. De routes beginnen en eindigen allemaal in Delden. Vrijdag is de slotdag. Vanaf kwart over drie is er een defilé door het centrum van de stad. Honderden enthousiaste toeschouwers juichen dan voor de deelnemers. De Helden van Delden krijgen daarna hun felbegeerde medaille. En die hebben ze dik verdiend!

Volledig scherm Bij de start van een van de etappes. © Wouter Borre