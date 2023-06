Helder weer in Hof van Twente vandaag

Chaletbouw veegt campings van Twentse kaart: ‘Vliegen naar Bali goedkoper dan huisje in Nederland’

Campings ‘verstenen’ in hoog tempo. Tenten maken plaats voor chalets, ook in de regio. Wat is over van de romantiek van eenvoudig kamperen en waar kan het nog? Of niet meer? „Je vliegt goedkoper naar Bali dan dat je hier een huisje huurt.”