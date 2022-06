Herike-Elsen viert feest met een optocht van praalwagens: ‘Welke buurtschap heeft dat nou?’

HERIKE-ELSEN - De Grote Allegorische optocht in Goor, die kent iedereen in de wijde omtrek wel. En ook de optocht tijdens Dorpsfeest Markelo trekt veel publiek. Dit jaar sluit buurtschap Herike-Elsen in het rijtje aan, met een eigen optocht van praalwagens door de buurtschap.

„En publiek is van harte welkom. Want de buurtbewoners zijn zo enthousiast dat veel mensen meedoen. Dus we kunnen nog wel publiek langs de kant gebruiken”, aldus een enthousiaste Gerdien Pinkert van de buurtvereniging Herike-Elsen.

Eens in de vijf jaar viert buurtschap Herike-Elsen een groot meerdaags feest. Altijd met Pinksteren, in de tent die op het veld naast basisschool Elserike wordt opgebouwd. „Normaal gesproken is het versieren van straten in de verschillende buurten onderdeel van het programma. Maar we hoorden steeds vaker dat buurtbewoners wel eens wat anders wilden. Bovendien hebben we vorig jaar net de Boerderijverlichting gehad, waarbij het versieren van de buurt een onderdeel is. En zo zijn we op het idee van een optocht gekomen. Volgens mij nog nooit gedaan in een buurtschap in de Hof”, vertelt Gerdien.

Competitie

Best een wild idee, want anders dan in Goor en Markelo kent Herike-Elsen niet echt een kern met dichte bebouwing langs de straten waar de stoet langs kan trekken. Maar dat mag de pret niet drukken. „De buurten zijn heel enthousiast en er wordt al druk gebouwd. Het is een mooie manier om de buren weer eens te spreken.”

Quote De buurten waren gelijk enthousi­ast en er wordt inmiddels al druk gebouwd Gerdien Pinkert

Thema van de optocht is ‘Daar zit muziek in’. De stoet wordt voorafgegaan door Dweilorkest de Hofbloazers. Naast de negen buurten doet ook basisschool Elserike mee. De wagens stellen op aan de Herikerweg, ter hoogte van nummer 30. Vervolgens gaat het via de Worsinkweg, Herikerweg, Plasdijk, Holtdijk, Herikerweg naar het feestterrein. Start is om 14.30 uur. „Naderhand is er feest op het feestterrein met muziek van eenmansorkest Gert Ekkelboom. De zaterdag wordt afgesloten met een feestavond met muziek van Bandje voor de Sfeer. Iedereen is welkom, dus niet alleen inwoners van de buurtschap.

Voor het complete programma: herike-elsen.nl.

Volledig scherm De ‘Bovenberg buurt’ binnen de buurtschap Herike-Elsen heeft als subthema ‘Piraten’. © Wouter de Wilde | WDW Foto's