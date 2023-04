Herplaatsing grafmonument op Goorse begraafplaats gebeurt met vakmanschap, precisie en bovenal zorg

Holtense bakkenist Rietman blijft meedraaien bij WK-top, wederom vierde in GP

Voor de tweede week op rij eindigde Holtenaar Dion Rietman met zijn stuurman Justin Keuben als vierde in een Grote Prijs voor het wereldkampioenschap, ditmaal in die van Portugal. Het duo vindt zichzelf logischerwijs terug op een vierde plek in de WK-stand, maar had al minstens één keer op het podium moeten staan.