Het 100-jarige SV Delden, een ‘knusse familieclub’, houdt een reünie

Henk en Alina zijn in Markelo su­per-innovatief met hun melkveebe­drijf, ‘maar het gebrek aan waardering frustreert’

Op de telefoon kan Henk Udink uit Markelo precies zien waar zijn ruim 200 koeien zich op ieder moment bevinden. Het GPS-systeem registreert ook hoeveel stappen ze zetten en of één van de dieren dus iets mankeert of drachtig is. En dankzij het signaal krijgen de dieren ook allemaal de juiste hoeveelheid brokken.