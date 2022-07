Het heftige paringsritueel van de waterjuffer: moordende concurrentie en een multifunctionele penis

Pleister­plaat­sen in Midden Twente: uitblazen voor een kop koffie na een fietstocht of wandeling

AMBT DELDEN - Tijdens een wandeling of een fietstocht heeft iedereen wel eens behoefte aan een rustmoment. De benen even strekken, een bak koffie drinken en weer door. Verschillende pleisterplaatsen in Twente bieden die mogelijkheid. Erve Tankink in Ambt Delden is er daar een van. „Je kunt bij ons binnen en buiten zitten om uit te rusten en te genieten van eigengemaakte streekproducten.”

21 juli