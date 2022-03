Het laatste liedje van Fratsen-toetsenist Roeland: ‘Ik moet natuurlijk wel janken’

Brandstof duurder en duurder: ook in Hof van Twente betaal je meer aan de pomp

De afgelopen twaalf maanden zijn de prijzen voor brandstof in Hof van Twente flink gestegen. De prijs van een liter benzine bij een lokaal tankstation is in deze gemeente nu gemiddeld 22,2 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar.

