Het verhaal achter het labyrint op de Borkeld: het lijkt eeuwenoud en mysterieus, maar is in 2013 gemaakt... door een tandarts

met video Reuzensla­lom op de Goorseweg en Wilsonweg in Diepenheim onder de loep: ‘Ik maak me echt zorgen’

DIEPENEHEIM - Moeten er aanpassingen gedaan worden aan de veelbesproken wegversmallingen die sinds een maand op de Goorseweg en Wilsonweg in Diepenheim zijn aangebracht of niet? Het college praat daar aanstaande dinsdag over. „De gewenningsperiode aan de nieuwe situatie is nu wel voorbij. We gaan nu kijken hoe we deze situatie aanvliegen", zegt wethouder Harry Scholten.

14 december