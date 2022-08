Het woord ‘vrouwtje’ moet te allen tijde vermeden worden

Hof van Twente vangt tijdelijk 21 asielzoe­kers op in Sporthal De Reiger in Delden

DELDEN - Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten gaat Hof van Twente tijdelijk asielzoekers opvangen. Het gaat om 21 personen, die in sporthal De Reiger worden gehuisvest voor een periode van drie maanden. Die sporthal staat momenteel leeg. Dat heeft de gemeente Hof van Twente omwonenden per brief laten weten.

