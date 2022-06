Hilco ter Heide stelt voor laatste keer zijn bijzondere Rietveldtuin open: ‘Ik wil mijn Joke nog eenmaal in haar geliefde tuin ontmoeten’

Want die tuin, dat deden ze samen. „80 procent hier is Joke”, zegt Hilco en wijst. „Zij was het genie, ik was van de uitvoering. Toen zij bedacht dat er een vijver moest komen was ik degene die hem grotendeels met de hand uitgroef. We discussieerden nog over hoe groot die vijver moest worden. Volgens de regels van Rietveld had hij 5 bij 20 meter moeten zijn. Maar er moest een metertje af, zodat ik er nog net achterlangs kon rijden met een aanhanger. Handig voor snoeihout. Dat had Rietveld vast niet erg gevonden, want die was wel van dat praktische.” Gerrit Thomas Rietveld was een Nederlands architect en meubelontwerper (1888-1964).