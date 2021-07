Hobbyfokker Roel Oechies uit Delden fokte een olympisch toppaard: ‘Dit is de kers op de taart’

Fokker Roel Oechies uit Delden kreeg gelijk. Het pittige hengstje Eliah, dat in 2009 als veulen met zijn lange benen door zijn paddock aan de Beldsweg in Ambt Delden raasde, galoppeert 12 jaar later onder het zadel van eventingruiter Merel Blom op de Olympische Spelen. Een speciaal moment voor Oechies. Meer veulens die hij fokte hebben het later uitstekend gedaan in de sport, zowel nationaal als internationaal. Maar de Olympische Spelen, dat nog nooit. „Dit is de kers op de taart”, grijnst hij.