Hoe integer zijn de bestuurders van waterschap Vechtstromen? Voor BBB-bestuurder worden speciale afspraken voorgesteld

Zwemmen in het duurzaams­te zwembad van Europa is (nu nog) zeker geen pretje: ‘Wat een herrie en wat een chaos’

Er wordt steen en been geklaagd over het splinternieuwe zwembad in Rijssen. „Het is hier verschrikkelijk”, klinkt het bij bezoekers. Oorverdovend gepiep, smoezelige tegels, veel te drukke zwembanen en dichte deuren. Op bezoek bij het zwembad beleefden we een chaotische ochtend.