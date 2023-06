Hoe lok je de millennials naar Hof van Twente? Misschien met abseilen van de televisietoren in Markelo...

Wat gebeurt er toch achter de deuren van industrie­ter­rein ’t Var­ck-Brammelo? Bedrijven zetten de deur wijd open

Banners en ballonnen. Bij een aantal zie je ze van afstand al hangen, bij anderen is de bedrijvigheid pas over de drempel zichtbaar. Een rondje langs de bedrijven die meedoen aan de open dag op industrieterrein ’t Varck-Brammelo, is dé gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schuifdeur die je al zo vaak in je leven bent gepasseerd zonder te weten wat er achter schuil gaat.