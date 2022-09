Hoe nu verder met het Plein onder de Platanen in Diepenheim? ‘Wij willen meer duidelijkheid’

89-jarige Louise van Wassenaer schrijft het tragische levensver­haal van familie­held Jan II: ‘Elke tijd heeft behoefte aan helden’

DELDEN - Als een hommage aan haar overleden echtgenoot schreef Louise van Wassenaer (89) het levensverhaal van de tragische familieheld Jan II, bijgenaamd Jan met de Kaak. Twee jaar lang werd hij op last van zijn vijanden opgesloten en tentoongesteld in een rieten mand in Hattem. Donderdag, in kasteel Twickel, was de presentatie. „Onvoorstelbaar wat mensen elkaar aan kunnen doen.”

