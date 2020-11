Hoe ontwerp je de ultieme golfbaan? Deze Twentenaar weet het: ‘Echte golfers haten mij’

vijf vragen Pastoor Jansen begint aan een nieuwe opdracht in de parochies Hengelo, Hof en Borne: ‘Kerken sluiten, maar we moeten niet bang zijn voor de toekomst’

27 november DELDEN - Jurgen Jansen is aan de slag gegaan als de nieuwe pastoor van parochie De Goede Herder, de HH. Jacobus en Johannes-parochie en de Heilige Geest-parochie. Hij is de opvolger van Marc Oortman. Jansen is afkomstig uit Gendringen, maar Twente is hem niet onbekend. Hij was jaren geleden kapelaan in Goor.