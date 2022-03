Hof van Twente kijkt naar opkoopbescherming om starters op de woningmarkt meer kans te geven

GOOR - Ook gemeente Hof van Twente onderzoekt of het invoeren van opkoopbescherming een goed middel is om te voorkomen dat starterswoningen niet zomaar worden opgekocht voor (dure) verhuur. Daarbij wordt eerst gekeken in welke mate dit een probleem is voor de markt in Hof van Twente.

Opkoopbescherming is een instrument die gemeenten per 1 januari 2022 kunnen inzetten om woningzoekenden, met name de starters en middeninkomens, meer kans op de woningmarkt te geven. Het houdt in dat een woning na aankoop niet direct mag worden verhuurd.

Overigens bevatten contracten voor nieuwbouwwoningen in Hof van Twente al jaren een zelfbewoningsclausule en gekeken wordt of dit ook ingevoerd kan worden voor bestaande woningen. Ook wordt gewerkt met kavelinschrijflijsten per kern. Dat houdt in dat vrijkomende bouwkavels eerst worden aangeboden aan de gegadigden op de lijst. Pas dan volgt vrije verkoop. Ook dat schrikt ‘opkopers’ af.

Vanafprijs van 3 ton

Raadsleden Alice Olde Reuver (D66) en Herman Kalter (SP) stelden onlangs schriftelijke vragen over het tekort aan starterswoningen. In verschillende nieuwbouwplannen in de gemeente zijn plekken gereserveerd voor starterswoningen, maar door de stijgende prijzen zijn ook die bijna niet te betalen voor iemand die zijn eerste woning koopt. In de buurtschap Stokkum bijvoorbeeld worden starterswoningen gebouwd met een ‘vanafprijs’ van 3 ton.

Het college deelt die zorgen, laat ze weten in een reactie. „In nieuwe plannen voeren we zoveel mogelijk regie op het aantal en type woningen dat wordt gebouwd. Voorbeelden zijn appartementen voor koopstarters in Markelo, variatie in aanbod op de Marke III en Plan Markelo-Noord en de CPO-projecten Hemmelweg en Bentelo Buiten.”

Duwtje in de rug

En verder zijn er regelingen die de starter op de woningmarkt een duwtje in de rug moeten geven. Zo is er de starterslening en is het mogelijk om te bouwen onder erfpachtconstructie, wanneer de kavel door de gemeente wordt gegeven. Dat houdt in dat de koper alleen de woning bouwt en de grond pacht van de gemeente. Daarbij is het mogelijk om de grond op den duur ook in eigendom te krijgen. En verder bestaat de mogelijkheid om in collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo) te bouwen, om kosten te drukken.