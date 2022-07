Hof van Twente onderzoekt plaatsen flexwoningen voor statushouders

Hof van Twente kiest niet voor bescher­ming tegen opkopen van woningen door huisjesmel­kers

GOOR - Wie een huis koopt in Hof van Twente wordt niet verplicht om er ook daadwerkelijk in te gaan wonen. Wethouder Hannie Rohaan ziet niets in opkoopbescherming, als maatregel om te voorkomen dat investeerders starterswoningen opkopen en duur verhuren.

