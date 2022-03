Hof van Twente regelt opvangplekken en reserveert alvast 100.000 euro voor vluchtelingen uit Oekraïne

Binnen kijken bij Corné en Ashley verruilen een apparte­ment in Rotterdam voor een droomboer­de­rij in Markelo: ‘In Rotterdam verklaren ze ons voor gek!’

MARKELO - Van een appartement in het drukke Rotterdam naar een boerderij op het Twentse platteland. Na jaren van dubben waagden Corné Zwarteveld (39) en Ashley Boedrie (36) de stap. „Want dit is onze droom, al verklaren ze ons in Rotterdam voor gek.”

22 februari