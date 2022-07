Hof van Twente vangt tijdelijk 21 asielzoekers op in Sporthal De Reiger in Delden

DELDEN - Om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten gaat Hof van Twente tijdelijk asielzoekers opvangen. Het gaat om 21 personen, die in sporthal De Reiger worden gehuisvest voor een periode van drie maanden. Die sporthal staat momenteel leeg. Dat heeft de gemeente Hof van Twente omwonenden per brief laten weten.

„De asielzoekers worden opgevangen op de bovenverdieping van sporthal De Reiger. De gemeente is eigenaar van deze locatie. De locatie is snel beschikaar en bovendien geschikt te maken voor tijdelijke noodopvang. Veel voorzieningen zijn al aanwezig, zoals douches en toiletten en de ruimtes zijn relatief vlot en makkelijk in te richten voor 21 personen. Bovendien is het beheer en toezicht op deze locatie goed te regelen.”

Lees ook PREMIUM Twente lijkt 225 opvangplaatsen voor asielzoekers te halen, maar niet in elke gemeente en niet altijd snel

Wanneer de eerste mensen komen kan de gemeente nog niet zeggen, staat in de brief. Dat hangt ook af van wanneer de locatie gereed is voor opvang.

Chaos in Ter Apel

Het is momenteel chaos bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het aanmeldcentrum zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. De minister heeft de Veiligheidsregio Twente opgedragen drie maanden lang 225 asielzoekers op te vangen. Alle gemeenten nemen daarvan een deel voor hun rekening. Zo zitten in Losser al 34 mensen en worden ook in het voormalige Stadskantoor in Hengelo 30 mensen opgevangen.

Aanspreekpunt

Voor omwonenden is er een besloten informatiebijeenkomst op donderdagavond. Voor beheer en toezicht wordt een locatiemanager aangesteld. Die fungeert als aanspreekpunt voor zowel de asielzoekers als omwonenden.