Honden niet meer welkom in waterwingebied bij Goor: ‘Hondenpoep vervuilt ons drinkwater’

Reden is de kans op vervuiling van het grondwater door hondenpoep. Die kans is in dit gebied groter dan elders, vanwege de aanwezigheid van winputten. Daarnaast is de natuur hier kwetsbaar: er zitten veel wilde dieren en er is een vleermuizenkelder. Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming.

Verbodsborden

Waterwinbedrijf Vitens en de gemeente Hof van Twente hadden hier vorig jaar al afspraken over gemaakt, maar nu zijn die afspraken ook bekrachtigd met een zogenoemd ‘aanwijzingsbesluit’. Binnenkort worden ook de verbodsborden geplaatst. Een ommetje met de hond kan dus niet meer dwars door het gebied. De paden rondom, dat is het rondje IJsbaanweg, Slagdijk en Markeloseweg zijn nog wél toegestaan voor honden.

Wandelaars zonder hond blijven ook welkom in het gebied, maar alleen tussen zonsopkomst en -ondergang. Voor hen zijn extra voorzieningen aangebracht, zoals een watertappunt en een picknickbanken. Wie zich niet aan de regels houdt riskeert een boete van circa 100 euro. Handhaving van de regels is in handen van boa’s.

Teleurstelling

„We weten dat er door recreanten veel gebruik gemaakt wordt van het gebied en ik kan me de teleurstelling voorstellen. In onze waterwingebieden gaat het in de eerste plaats om bescherming van de kwaliteit van het grondwater voor de productie van drinkwater”, zegt Annelies Tigchelaar van Vitens. „Daar waar mogelijk willen we omwonenden de gelegenheid bieden om ervan te genieten, omdat onze terreinen meestal fraaie natuurgebieden zijn. Maar regels zijn wel nodig.”

Zo zijn er volgens Tigchelaar meerdere incidenten geweest met loslopende honden in het gebied die het wild opjagen. De afspraken tussen de gemeente en Vitens gelden in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Mensen die vragen hebben over het verbod kunnen contact opnemen met Vitens.

Volledig scherm Het waterwingebied van Vitens bij Goor. © Vitens