Hoofdtrainer Wouter Kwakkenbos verlaat na dit seizoen SV Delden

Sander Schimmel­pen­nin­ck in Herberg de Pol

1 november DIEPENHEIM – Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck is woensdagavond 13 november te gast in Cultuurcentrum Herberg de Pol in Diepenheim. In de Week van de Smaak spreekt verslaggever Gerben Kuitert van Twentsche Courant Tubantia met de oud-Diepenheimer over de Smaak van Geld.