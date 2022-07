Hoog te paard met een glimlach van oor tot oor: ruiters met een beperking kunnen bij Snorrewind in Markelo blijven

De stichting Paardrijden voor Gehandicapten Rijssen-Holten, die 37 jaar lang de thuisbasis bij Snorrewind had, is opgegaan in SPG ’t Leijerweerd Enter. Een manege die gespecialiseerd is in deze doelgroep. De ruiters die nu bij Snorrewind rijden, zijn daar welkom. „Maar de meeste ruiters willen liever niet van manege veranderen”, zegt Erna Bronsvoort van Manege Snorrewind.

„Want neem nou Wim. Hij loopt hier al zo lang… We hebben ons afgevraagd: moeten we dit laten gebeuren… of kunnen we iets verzinnen, zodat we ze hier kunnen houden? Ze voelen als ‘onze’ ruiters. En dus zetten we onze schouders eronder.”