Einde van basisonderwijs in Markvelde: ‘Het is een klap, maar we overleven dit wel’

14:03 MARKVELDE - Na 354 jaar verdwijnt het basisonderwijs uit Markvelde. Het dorpsschooltje zou na de zomervakantie nog maar zestien leerlingen tellen en dat is te weinig. „Het doet pijn. Maar tegelijkertijd is de grens bereikt van wat nog pedagogisch verantwoord is. Zo eerlijk moet je ook zijn”, stelt schooldirecteur Rob Haarman gelaten vast.