Hulpactie voor in Markelo verlamd geraakte motorcrosser

Hoe eng is dat: in Diepenheim ben je ineens onderdeel van een kunstwerk

28 juli DIEPENHEIM – “Ik zag Rudolf in de spiegel, maar hij zag zichzelf niet. Het is een wonderlijke ervaring, dat je ineens zelf onderdeel bent van een kunstwerk.” Marjan Wegereef uit Hengelo zit nog na te genieten op het terras. Op kunstfestival Heimland in Diepenheim is het publiek geen toeschouwer, maar deelnemer. Hoe eng is dat?