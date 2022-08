Huurgeschil Ambt Delden knetterend voor de rechter: ‘Een andere woning? Hoe eerder hoe liever!’

Brand bij restaurant Eastern Plaza in Bentelo snel geblust

BENTELO - Bij restaurant Eastern Plaza aan de Bentelosestraat in Bentelo is zaterdag aan het eind van de middag een brand uitgebroken. De zaak is ontruimd, personeel en gasten staan op straat. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig en heeft het vuur inmiddels onder controle.

23 juli