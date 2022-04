‘Ik ga hier de grond in’: Henny Vrienten was verknocht aan woonplaats Diepenheim

DIEPENHEIM - Henny Vrienten was verknocht aan Twente. Hij woonde jaren in Markvelde en later in Diepenheim. Hij pendelde tussen zijn huis in het centrum van Amsterdam en zijn boerderijtje in Twente. De zanger is van deze regio gaan houden, zo veel dat hij in Diepenheim begraven wilde worden. ‘Ik ga hier de grond in.’