In Achterhoek vanwege droogte verbod om water uit beken, sloten en vijvers te halen, in Twente (nog) niet

Gemiddeld is in Nederland sprake van extreme droogte, maar in Twente valt het neerslagtekort met 204 millimeter nog ónder het gemiddelde van de vijf droogste jaren. Neemt niet weg dat de droogte al tot taferelen leidt die ook te zien waren in de extreem droge zomers van 2018 en 2019.



De Diepenheimse Molenbeek en de Deurningerbeek in het Vechtstromengebied zijn bijvoorbeeld al drooggevallen. De komende twee weken wordt amper regen verwacht.