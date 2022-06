In de Hof gaan 5000 ‘Kletsproatpotjes’ door de brievenbus: ‘Er komen prachtige verhalen los’

In welk natuurwater in de Hof heb je ooit gezwommen? Of geschaatst. Wat is een foekepot? Waar staat het mooiste kasteel van de Hof? Zo maar een paar vragen uit de ‘Kletsproatpotjes’ die worden uitgedeeld door HofMarketing. „Wij willen graag dat er over Hof van Twente wordt gepraat. Hoe breng je nu het beste zo’n gesprek op gang: door leuke vragen te stellen”, vertelt Marriët de Beer van Hofmarketing.