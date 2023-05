In dit pand in Goor wonen 16 arbeidsmigranten, maar nu even niet omdat het te gevaarlijk is volgens de gemeente

Trucker in Rijssen wil uitwijken maar ramt lantaarn­paal: Reggesin­gel en Nijverdal­se­weg dicht

Een vrachtwagenchauffeur en een automobilist zijn woensdagmorgen met elkaar in botsing gekomen in Rijssen. Dat gebeurde op de plek waar de Reggesingel en de Nijverdalseweg samenkomen. In een poging uit te wijken, raakte de vrachtwagen ook nog een verkeersbord en een lantaarnpaal. Beide wegen zijn voorlopig afgesloten voor verkeer.