In een jaar tijd 700 meldingen van verwarde mensen in Hengelo; ‘Eigenlijk is dit geen politiewerk’, vindt chef Hester Scholten

Iemand die midden in de nacht op het plafond zit te tikken. Of ’s nachts hard schreeuwend over straat loopt. Of een man die in een totaal vervuild huis leeft. Het zijn een paar willekeurige voorbeelden van het gedrag van verwarde personen. De politie is er steeds meer tijd aan kwijt. Het is een van de zorgen van Hester Scholten, chef van het basisteam Twente-Midden van de politie. Dat team werkt in de gemeenten Hengelo, Hof van Twente, Borne en Haaksbergen.