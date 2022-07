In Goor is een plek waar iedere thuisbakker blij van wordt. En die zit gewoon op Zenkeldamshoek

Houtstad luidt dit jaar zomervakan­tie Deldense basisscho­lie­ren in

DELDEN - Het was decennialang vaste prik in Delden: de basisscholieren konden zich in de laatste week van de zomervakantie uitleven op de zomerspelen. Dit jaar is alles anders. De spelen hebben plaatsgemaakt voor Houtstad Delden en het evenement wordt niet meer aan het einde van de vakantie gehouden, maar aan het begin. Op 15, 16 en 17 juli.

5 juli