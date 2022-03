In het spoor van ‘martelaren’ de Freules van Beckum: al loopt die vanaf nu nét even anders

Vijfde inbraak in paar weken tijd in Delden: Wijkagent doet oproep aan inwoners

Voor de vijfde keer in een paar weken tijd hebben inbrekers toegeslagen in Delden. Na inbraken aan de Brinkweg, de Van Wassenaerweg, het Villapark en het Fluitekruid, werd op zaterdag tussen 13.30 uur en 21.30 uur de bovenwoning van Chinees restaurant Golden City aan de Vossenbrinkweg doorzocht. Het is nog onduidelijk wat er gestolen is.

