In het spoor van Max Verstappen, maar dan op de spelcomputer: Hesse (10) uit Bentelo wil kampioen simracen worden

Programma Kastelen­loop wordt uitgebreid: ‘We mikken op een soort Nacht van Diepenheim’

DIEPENHEIM - Met lede ogen zag de organisatie van de Diepenheimse Kastelenloop in 2020 aan hoe alle evenementen van de kalender werden geschrapt. Net nu voor de populaire Diepenheimse loop een nieuwe opzet was bedacht. „Organiseren was een makkie dit jaar, want het draaiboek lag al klaar”, aldus Rob Rohaan namens de organisatie.

26 april