In Hof van Twente wordt weer volop Koningsdag gevierd, en dat gebeurt op deze manier

In Goor wordt vindt vanaf 6.00 uur de traditionele Oranjemarkt plaats in de Grotestraat. Om 11.00 uur geeft Apollo een Koningsconcert bij de fontein voor het gemeentehuis. Door Stichting Kindvriendelijk Goor wordt voor leerlingen in de basisschoolleeftijd van 14.00 tot 16.00 uur een Obstacle Run gehouden in de Grotestraat. Verder heeft de Goorse Oranjevereniging een autopuzzeltocht en een bromfietspuzzeltocht uitgezet. Voor beide tochten geldt dat er gestart kan worden vanaf de Schoolfeestweide tussen 10.30 en 12.30 uur. Meedoen is gratis. De route is af te halen bij De Reggehof.

Rommelmarkt

In Delden begint de dag met de kinderrommelmarkt in de Langestraat. Vanaf 10.00 uur is er live-muziek van Zwabber. Om 8.15 uur is er een reveille door de straten van Delden en om 9.45 uur een aubade bij de ‘pomp’. Hier wordt de vlag gehesen en het Wilhelmus gezongen. Van 14.00 tot 17.00 wordt op de velden van Rood Zwart een voetbaltoernooi met randprogramma gehouden. Daarnaast is er een straatversierwedstrijd. De straat waarin de voortuinen het mooist zijn versierd wint een prijs.

‘t Geet zo as ‘t Geet

Koningsdag in Markelo begint met het luiden van de klokken in de kerktoren en het hijsen van de vlag voor Het Beaufort. Daarna klinkt trompetgeschal vanaf de silo van ABZ Diervoeding. Om 11.00 uur begint een Puzzeltoertocht. Bij de eindstreep is er een optreden van de nieuwe Markelose band ‘t Geet zo as ‘t Geet’ en cabaretier Ernest Beuving. Voor kinderen is er vanaf 12.00 uur vermaak op het parkeerterrein bij de Haverkamp. Voor de jeugd van 12 tot 16 jaar wordt om 15.00 uur ‘Hunted’ gespeeld. Het avondprogramma wordt verzorgd door de PPM band, Stef Ekkel en Het Foute Uur van Q-Music.

Kingsrock

In Bentelo begint het feest op 26 april al, tijdens ‘Kingsrock’ op het Burgemeester Buyvoetsplein. Op het programma muziek van Kenny Dan, de Cooling Crystals, Hillbilly Roadshow en DJ Eddy Kerkveld. Het festijn begint om 21.00 uur en is gratis toegankelijk. De opbrengst komt ten goede aan Handbalvereniging Bentelo. Op Koningsdag voor kinderen in de basisschoolleeftijd een sportfestijn van 11.00 tot 15.00 uur op Sportpark De Pol. Voor volwassenen is er het Oranjefeest. Met een fietstocht, starten tussen 12.30 en 14.30 uur en naderhand feest op het Burgemeester Buyvoetsplein.

Speelparadijs

Koningsdag in Hengevelde staat in het teken van een gezellige fietstocht georganiseerd door Bistro de Kolenbrander/Café ‘t Kooltje. Inschrijven kan vanaf 11.00 uur. Voor de kinderen zijn er springkussens op de tussenstop bij B&B De Twentse heerlijkheid. Na de tocht is er een speelparadijs op het terras bij Bistro de Kolenbrander/Café ‘t Kooltje en gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Fietsen versieren

Jeugd- en Jongerenwerk Nooit Gedacht heeft voor inwoners uit Diepenheim een programma samengesteld. Dat begint ‘s ochtends met om 9.30 uur het fiets versieren in het Binnenste Buiten Bos. Aansluitend is er een optocht met de versierde fietsen door Diepenheim. Die eindigt bij de WoZoCo met drinken en een broodje knakwordt. Om ongeveer 11.00 uur is er een aubade bij de WoZoCo. Tussen 13.00 en 13.30 uur kan bij Zalencentrum Beltman gestart worden aan de fietstocht. Onderweg moeten fietsers quizvragen beantwoorden. De winnaar wordt bekend gemaakt bij het eindpunt, de Mölnhöfte.