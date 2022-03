Inwoner Ambt Delden voor 13.000 euro opgelicht door ‘bankmedewerker’

Verhuizing kinderdag­ver­blijf naar de Mors eindelijk rond: ‘De gemeen­schap is in alle opzichten winnaar’

DELDEN - Het had veel voeten in de aarde, maar het kinderdagverblijf van Partou in Delden (voorheen bekend als Smallsteps) verhuist naar zwembad De Mors. De gemeenteraad in de Hof van Twente heeft ingestemd met een lening van 680.000 euro aan de Stichting Beheer Registergoederen waarmee de noodzakelijke verbouwing uitgevoerd kan worden.

16 maart