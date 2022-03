Inwoners Hof schieten vluchtelingen te hulp met onderdak én muziek: drie benefietconcerten deze week

HOF VAN TWENTE - De bereidheid om om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen is groot. De Vereniging Hof van Twente - Kiev-Pechersk heeft inmiddels zo’n 75 adressen van particulieren die bereid zijn vluchtelingen in huis te nemen in zijn bestand. En inmiddels hebben al zo’n 25 mensen uit Oekraïne onderdak gevonden bij particulieren.

„Het zijn veel adressen, maar we zijn ook realistisch”, zeggen Jan Lentelink en Rijk Wibbelink van de vereniging, die samen optrekt met de gemeente. „Er zullen ook adressen afvallen, omdat mensen van goede wil zijn, maar de consequenties van mensen in huis niet overzien. We willen niemand ontmoedigen, helemaal niet zelfs. We zijn heel dankbaar voor alle aanbod. Maar we zijn ook eerlijk: het is een uitdaging. Helemaal als de mensen geen Engels spreken.”

De Vereniging Hof van Twente - Kiev-Pechersk inventariseert niet alleen adressen, maar zamelt ook geld in. Dat geld wordt straks gebruikt om, de mensen in Kiev te helpen als de oorlog ten einde is. Met bijvoorbeeld aankoop van medische hulpmiddelen en medicijnen. „We hebben er voor gekozen geen hulpgoederen in te zamelen. Daarvoor hebben we een samenwerking opgezet met de Kringloop aan de Deldensestraat. Mensen kunnen daar hun kleding naartoe brengen”, zegt Wibbelink.

Een goed dat de vereniging wel om vraagt zijn (stapel)bedden. De gemeente Hof van Twente richt op verschillende plekken in de gemeente kleinschalige opvangplekken in, waar de bedden dus goed gebruikt kunnen worden. Zo worden straks vluchtelingen opgevangen in de de kerk van het Apostolisch Genootschap in Delden en in het voormalige politiebureau aan de Rozenstraat in Goor.

Drie benefietconcerten deze week

Deze week worden drie benefietconcerten gehouden, waarvan de entree en vrije gift ten goede komt aan de Vereniging Hof van Twente - Kiev-Pechersk. Bij Eetcafe Burgemeester in Delden geeft de band UPDATE 7 woensdag 23 maart benefietconcert. Medewerking is er van de Oekraïense Zang- en Dansgroep Roesalka en Hengelose zangeres Elena Kopanychuk. Aanvang 19.30 uur, entree 5 euro.

Op vrijdag 25 maart is er een groot benefietconcert in de H.H. Petrus en Pauluskerk in Goor, met optredens van het Twents Jeugd Symfonie Orkest, de Oekraïense dansgroep Roesalka en het koor In Between. De entree is 5 euro.

Op zondag 27 maart geeft Vocal Group LEF een benefietconcert voor Oekraïne bij De Reggehof. LEF treedt zelf op, daarnaast staan ook het Meezingkoor Ditis Goorus, Top.NL en de twee groepen van Jeugdkoor Kick-It! op de planken. Er is ook een loterij. Entree is een vrije gift. Aanvang 14.00 uur.