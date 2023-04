Inwoners van Markelo willen ze niet, die megahoge windturbines: ‘Ze bunt de weg kwiet’

De enquête is gehouden door de Stichting Slagkracht (in oprichting), waar ook Ramona Settels uit Markelo bij is betrokken. Zij deed eerder al een oproep aan dorpsgenoten om in actie te komen tegen de plannen voor windturbines in buurgemeente Lochem. „Er komen bij omwonenden steeds meer vragen naar boven en er ontstaat steeds meer onrust”, aldus Settels. Van de 65 mensen die zijn benaderd om de enquête in te vullen, hebben 43 dat ook daadwerkelijk gedaan.