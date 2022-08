Jachtnacht moet Deldense Schuttersfeesten op de kaart zetten bij jongeren: ‘Het gaat om de sfeer die je creëert’

Een machtig mooi Dorpsfeest in Markelo: alles valt op zijn plek

MARKELO - Een machtig mooi feest staat er in de aankondiging van het Dorpsfeest Markelo. ,,En dat was het ook”, geeft tentvoorzitter Bryan ter Braak zondag in de loop van de dag aan. En hij zal niet ontkennen dat de aankleding van de vernieuwde tent daaraan heeft bijgedragen. ,,Je wilt altijd een stapje vooruit. Ook met de tent en dat is gelukt. Zijn we hartstikke blij mee. Hier kunnen we in de toekomst weer mee verder.”

