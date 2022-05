Jan en Hanna uit Markelo zijn 65 jaar getrouwd: ‘Het leven is aangenaam’

Met video Kleine hapjes met ’n grote boodschap op een kleurrijk treffen in Goor

GOOR - De multicultimanifestatie Kleurrijk in de Hof, zaterdag in Goor, helpt om verschillen tussen nationaliteiten te overbruggen. „Ik geloof er heilig in dat dit werkt”, zegt dominee Wim de Jong. Gratis hapjes met een grote boodschap.

23 mei