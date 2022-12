Jan Hifi (53) uit Delden heeft luidsprekers, geen boxen

Theater De Reggehof in Goor: ‘Willen we meer, dan moeten we investeren in gebouw en in het team’

GOOR - „De Reggehof is weliswaar méér dan een schim van wat het ooit was, maar hulp is wel noodzakelijk.” Dat moet Jan ten Hove van het hart, de directeur ad interim van het Goorse theater. „We hebben na corona minder voorstellingen, maar met wat we doen onderscheiden we ons nog steeds.”

